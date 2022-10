GOLDMAN SACHS stuft Relx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Relx nach Zahlen von 2986 auf 2869 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe in den ersten neun Monaten des Jahres eine anhaltend starke Geschäftsdynamik gezeigt, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie senkte aber wegen Wechselkursveränderungen, der gestiegenen Zinskosten und einer höheren Steuerquote ihre Ergebnisschätzungen (EPS)./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 18:17 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 25,70EUR an der Börse Lang & Schwarz.