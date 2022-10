Auf der Eröffnungssitzung des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) am Sonntag wies Xi Jinping darauf hin, dass die Welt erneut an einem Scheideweg der Geschichte angelangt ist und ihr zukünftiger Kurs von allen Völkern der Welt bestimmt wird.

„Das chinesische Volk ist bereit, Hand in Hand mit Menschen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um eine noch bessere Zukunft für die Menschheit zu schaffen", sagte Xi.

China sei seinen außenpolitischen Zielen, den Weltfrieden zu wahren und die gemeinsame Entwicklung zu fördern, stets verpflichtet gewesen, fügte er hinzu.

Der „Freundeskreis" erweitert sich

In den letzten zehn Jahren ist die Gesamtzahl der Länder, mit denen China diplomatische Beziehungen aufgenommen hat, auf 181 gestiegen, sagte der stellvertretende Außenminister Ma Zhaoxu am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Peking.

Die Medienkonferenz wurde vom Pressezentrum für den 20. Nationalkongress der KPCh zum Thema „Unter der Führung von Xi Jinping: Gedanken zur Diplomatie, dem Vorankommen und dem Bestreben nach neuen Wegen für die Diplomatie der großen Länder mit Chinesischen Merkmalen" ausgerichtet.

„Wir haben Partnerschaften mit 113 Ländern und regionalen Organisationen geschlossen, Bekanntschaften auf der gesamten Welt gemacht und ein globales Partnerschaftsnetzwerk aufgebaut", sagte er.

Die effektive Wahrung der nationalen Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen des Landes ist ein weiterer Schwerpunkt der chinesischen Diplomatie.

China hat sich in einem Kampf gegen Worte und Taten engagiert, die den nationalen Interessen und der Würde des Landes schaden, wie z. B. der entschlossene Kampf in der Taiwan-Frage und in Fragen im Zusammenhang mit Hongkong und Xinjiang, um nur einige zu nennen.

Außerdem hat die Diplomatie des Staatschefs das Verständnis der internationalen Gemeinschaft für China vertieft. In den letzten 10 Jahren hat Präsident Xi Jinping 42 Besuche in 69 Ländern auf fünf Kontinenten durchgeführt und mehr als 100 Staats-und Regierungschefs zu Hause empfangen, um einen großen Plan für Chinas Partnerschaft mit anderen Ländern zu erstellen.