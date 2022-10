Handwerkspräsident fordert "Härtefallbrücke" für Januar und Februar

Osnabrück (ots) - Handwerkspräsident fordert "Härtefallbrücke" für Januar und

Februar



Hans Peter Wollseifer sieht Unterstützungslücke für Januar und Februar - Appell

an Ampel-Regierung: "Es braucht Taten und Mut zur Entscheidung"



Osnabrück. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans

Peter Wollseifer, richtet einen dringenden Appell an die Bundesregierung. In der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) forderte der Handwerkspräsident, der für etwa

eine Million Betriebe spricht: "Jetzt müssen Taten folgen: Was nützt ein

Rettungsschirm von 200 Milliarden Euro, wenn er nicht aufgespannt ist? Es ist

die Aufgabe aller drei Ampel-Parteien, Schaden von der Wirtschaft und den

Betrieben abzuwenden. Es braucht Taten und Mut zur Entscheidung."