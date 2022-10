Clario veröffentlicht Roadmap für den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung der Patientenerfahrung in dezentralisierten klinischen Studien (DCTs)

„Wenn man von den Teilnehmern verlangt, sich mit zeitraubenden Dateneingaben und unintuitiven Bilderfassungen zu befassen, kann dies dazu führen, dass sie sich weniger an die Studienprotokolle halten oder mehr Fehler machen", sagte Kidziński. „KI kann diese Herausforderungen angehen und den Zeitaufwand für die zentrale Qualitätskontrolle im Nachhinein reduzieren."

In der Studie schlagen Thomas und Co-Autor Łukasz Kidziński, Ph.D., ebenfalls Direktor für Künstliche Intelligenz bei Clario, vor, dass die folgenden Bereiche der KI genutzt werden können, um die Kundenerfahrung bei klinischen Studien zu verbessern:

„KI wird eingesetzt, um das Benutzererlebnis in kundenorientierten Anwendungen in vielen Branchen zu verbessern", sagte Kevin Thomas, Ph.D., Direktor für Künstliche Intelligenz bei Clario, einer der Forscher. „Wenn wir diesen Ansatz bei klinischen Studien anwenden, können wir mehr Patienten dazu verhelfen, sich anzumelden, sie befähigen, Studien ohne übermäßige Belastung abzuschließen, und sicherstellen, dass sie während ihrer gesamten Teilnahme qualitativ hochwertige Gesundheitsbewertungen abgeben können."

PHILADELPHIA, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Clario, ein Technologieunternehmen, das die führenden Endpunkt-Lösungen für dezentralisierte, hybride und standortbasierte klinische Studien liefert, hat heute ein Manuskript im Journal Nature Medicine veröffentlicht, das beschreibt, wie KI das Patientenerlebnis bei DCTs verbessern kann. Dies geschieht in einer Zeit, in der Remote-Studien immer beliebter werden und die Teilnehmer immer mehr Verantwortung übernehmen müssen. Die Studie untersucht, wie KI-Automatisierung Verbesserungen der Benutzeroberflächen im digitalen Gesundheitswesen unterstützen kann.

Ein in Nature Medicine veröffentlichte Manuskript untersucht, wie KI-Praktiken den Teilnehmern zugutekommen und die Qualität und Genauigkeit der in klinischen Studien gesammelten Daten verbessern können.

Clario veröffentlicht Roadmap für den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung der Patientenerfahrung in dezentralisierten klinischen Studien (DCTs)

