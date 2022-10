Flor de Caña krönt Dimitris Kaitalidis aus Griechenland zum European Champion der Sustainable Cocktail Challenge

BERLIN, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Im mit Spannung erwarteten europäischen regionalen Finale der Sustainable Cocktail Challenge von Flor de Caña wurde Dimitris Kaitalidis von der Nectar Distillery Bar in Griechenland zu Europe's Most Sustainable Bartender gekürt. Er hatte mit acht der besten Barkeeper um die Kreation des spektakulärsten nachhaltigen Cocktails der Region gekämpft.

Der Wettbewerb fand am 12. Oktober im renommierten Amano Grand Central Hotel in Berlin während der Bar Convent Berlin (BCB) statt. Die Jury setzte sich aus einigen der einflussreichsten Persönlichkeiten der Branche zusammen, darunter Danil Nevsky, CEO von Indie Bartender; Remy Savage, Barbesitzer von Bar with Shapes for a Name in London; Antonio Oliveira, Marketingmanager von Flor de Caña in Frankreich; und Louisa Dodd, Senior Projektmanager der Sustainable Restaurant Association.