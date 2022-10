Bevorstehende UBBF 2022 wird sich mit der Entwicklung zu Ultrabreitband 5.5G befassen

BANGKOK, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Vom 27. bis zum 28. Oktober dieses Jahres findet in Bangkok, Thailand, das 8. Ultra-Broadband Forum (UBBF) statt, das von der UN Broadband Commission und Huawei gemeinsam ausgerichtet wird. Dieses Forum wird weltweit führende Betreiber, Branchenführer, Regulierungsbehörden, Normungsorganisationen, Industrieverbände und weitere Interessenvertreter zusammenbringen und konzentriert sich auf das Thema „Stride to Ultra-Broadband 5.5G" (Fortschritt zum Ultrabreitband 5.5G). Es wird die Geschäftsmöglichkeiten, die Ultrabreitbandnetze für die digitale Entwicklung von Haushalten und Wirtschaftsbranchen mit sich bringen, gründlich analysieren und die Richtungen der Weiterentwicklung und Innovationsentwicklung der Festnetzbranche für die nächsten 5 bis 10 Jahre untersuchen.

Zurzeit sind große 5G-Implementierungen in allen Branchen zu sehen, und Anwendungen wie Smart Home, Smart Campus und Smart Factory verändern die Arbeit und das Leben der Menschen tiefgreifend. Als die wichtigste digitale Infrastruktur sind Ultrabreitbandverbindungen für die digitale Entwicklung von Haushalten und Industrien von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus gehen die Branchen jetzt von 5G zu 5.5G über, und neue digitale Anwendungen haben steigende Anforderungen an die Konnektivität, wie allgegenwärtiges Ultrabreitband, mehrere Clouds und diversifizierte Rechenleistung sowie hohe Qualität, was Heim- und Unternehmensverbindungen in die 10G-Ära treibt. Um Ultrabreitband 5.5G zu erreichen, werden die Netzwerkfähigkeiten von Carrier-Grade auf Industriequalität aufgerüstet, mehr Unternehmen werden in die Cloud wechseln und sich intelligent mit mehreren Clouds verbinden, und die Servicegrenzen werden über die Konnektivität hinausgehen und bis zur Sensorik reichen. Das Ultrabreitband 5.5G wird neue Meilensteine der Ultrabreitbandbranche erreichen, Geschäftsmöglichkeiten schaffen und den Weg in eine intelligente Welt beschleunigen.

Auf der UBBF 2022 wird Huawei mit globalen Industriepartnern zusammenarbeiten, um die Generationen der Festnetzbranche zu definieren, die DNA des Geschäftserfolgs zu analysieren und die weitere Branchenentwicklung voranzutreiben.

Branchenführer treffen sich zu eingehenden Diskussionen über Ultrabreitband 5.5G

Während des zweitägigen Forums werden mehr als 30 Branchenführer aus Standardisierungsorganisationen, Regulierungsbehörden, Analystenorganisationen und führenden Betreibern in Bangkok, Thailand, zusammenkommen, um tief in die Entwicklung und Geschäftspraktiken der Ultrabreitbandbranche einzutauchen.