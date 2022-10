Wirtschaft Vorgaben für Betreiber kritischer Infrastruktur werden konkreter

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Betreiber kritischer Infrastrukturen (Kritis) zu verstärkten Schutzmaßnahmen verpflichten. In dem im Koalitionsvertrag vereinbarten "Kritis-Dachgesetz" würden "verbindliche Vorgaben für Risikobewertungen und für Schutzmaßnahmen" verankert, sagte Faeser dem "Handelsblatt".



"Unser Gesetz wird alle Sektoren der kritischen Infrastruktur betreffen, also gerade auch die Energieversorgung." Geplant sei, das Gesamtsystem kritischer Infrastrukturen zu stärken und resilienter zu machen. Faeser betonte, die Kritis-Betreiber müssten auf Gefahren wie Naturkatastrophen, Terrorismus, Sabotage oder auch menschliches Versagen "umfassend vorbereitet" sein.