Starker US-Dollar, bis die Nachteile überwiegen

Auch gestern hat der Ausverkauf am Anleihemarkt angehalten. Und er hat dort wieder zu neuen Korrekturtiefs bzw. Zinshochs geführt. Die Rendite der 10-jährigen Bundestitel kletterte auf bis zu 2,528 %, nachdem es vorgestern im Hoch 2,4545 % waren. Ihre Pendants aus den USA rentierten mit 4,333 % so hoch wie zuletzt vor mehr als 14 Jahren, nach 4,10 % vorgestern. Das hat gestern auch wieder die Aktienmärkte belastet.

EUR/USD: Abwärtstrendkanal weiterhin kursbestimmend

In der vorangegangenen EUR/USD-Analyse vom 31. August hatte ich geschrieben, dass sich der Wechselkurs zwar mit Unterstützung des psychologisch wichtigen Niveaus der Parität stabilisieren konnte (blaue Linie im folgenden Chart), doch dies nicht mehr als eine Konsolidierung im Abwärtstrend sei. Wenig später startete der Euro einen Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrendkanal, was zunächst gegen meine These sprach. Doch dieser Versuch scheiterte (siehe roter Pfeil im folgenden Chart), der Kurs brach auf neue Korrekturtiefs ein und setzte damit den Abwärtstrend wie befürchtet fort.

Dabei erreichte der EUR/USD auch das untere Ende des Abwärtstrendkanals und fand dort Unterstützung für eine Kurserholung. Damit wurde der Trendkanal erneut bestätigt. Das Hoch der Kurserholung lag anschließend exakt am oberen Ende des Trendkanals (und der Parität), womit der Trendkanal ein weiteres Mal bestätigt wurde.

Mit der anschließenden Kursentwicklung bildete sich eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie (dick grün), die mit der oberen Linie des Abwärtstrendkanals als symmetrisches Dreieck betrachtet werden kann. Und dieses stellt wieder nur eine Konsolidierung im Abwärtstrend dar. Der Abwärtstrendkanal ist also weiterhin kursbestimmend und er kann den EUR/USD durchaus weiter nach unten drücken, inklusive weiterer Korrekturtiefs.