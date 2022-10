Osnabrück (ots) - Wollseifer: "Wir Handwerksbetriebe machen keine Außenpolitik"Nach Briefen aus Kreishandwerkerschaften: Handwerkspräsident will Blick auf dieAuswirkungen des Krieges auf die Betriebe richten - "Alles tun, damit Betriebeweiter arbeiten können"Osnabrück. Nach mehreren offenen Briefen von Kreishandwerkerschaften an dieBundesregierung stellt Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer gegenüber der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) klar: "Wir Handwerker machen keineAußenpolitik. Die Ängste und Sorgen bei Betrieben und Beschäftigten sind aberderzeit sehr groß, und wir müssen sie ernst nehmen." Er betont, dass es seine"ganz persönliche Überzeugung" sei, "dass die Bundesregierung dann richtighandelt, wenn sie demokratische und rechtsstaatliche Werte und Freiheitverteidigt, um so einen verlässlichen Rahmen für die Betriebe und damit auch fürBeschäftigung und Ausbildung zu sichern". "Ich glaube, wir müssen unseren Blickauf die Auswirkungen des Krieges auf die Betriebe richten und uns daraufkonzentrieren, alles zu tun, damit die Folgen aufgefangen werden und dieBetriebe weiter arbeiten können", so der Handwerkspräsident.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5351152OTS: Neue Osnabrücker Zeitung