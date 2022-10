Wirtschaft Bekannte Ökonomen empfehlen Gasspar-Bonus für EU-Staaten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Union sollte nach Empfehlung von vier bekannten Wirtschaftswissenschaftlern und Experten für Energiepolitik den Mitgliedsstaaten eine Prämie für einen geringeren Gasverbrauch zahlen, um ihnen einen Anreiz zum Gassparen zu bieten. In einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) bemängeln Ottmar Edenhofer, Matthias Kalkuhl, Axel Ockenfels und Georg Zachmann, dass in Europa bisher zu wenig Gas gespart wird.



Auch um das Energieangebot zu erhöhen, werde nicht genug getan: "Deutschland ziert sich mit seinen Kern- und Kohlekraftwerken. Frankreich sperrt sich gegen eine Gasleitung, die Engpässe nach Spanien beheben könnte. Die Niederlande reduzieren ihre Gasförderung."