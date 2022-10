XCMG veröffentlicht CSR-Bericht 2021, in dem das Engagement für die SDG-Ziele der Vereinten Nationen unterstrichen wird, um mit einem nachhaltigen Bauwesen für eine bessere Welt zu sorgen

Xuzacio, China (ots/PRNewswire) - XCMG (SIE:000425) hat kürzlich seinen Bericht

2021 zu sozialer Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility,

CSR) veröffentlicht, in dem seine Errungenschaften in den Bereichen Innovation,

digitale Transformation, nachhaltige Entwicklung und soziale

Unternehmensverantwortung hervorgehoben werden. Anlässlich des Tages der

Vereinten Nationen 2022 hat XCMG sein Engagement für die Ziele der Vereinten

Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) und

den Aufbau einer besseren Zukunft für alle durch ein innovatives nachhaltiges

Bauwesen unterstrichen.



Im Jahr 2021 hat XCMG hat 337 Schlüsseltechnologien in Angriff genommen und ist

Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger, energiesparender, intelligenter und

zuverlässiger Technologien für die High-End-Märkte. Das Unternehmen hat eine

Reihe neuer Energieprodukte auf den Markt gebracht, darunter sowohl hybride als

auch Elektromodelle sowie umweltfreundliche Bautechnologien, um die

kohlenstoffarme Transformation der Baumaschinebranche voranzutreiben.