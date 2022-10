Er bekräftigte das Prinzip, dass „das Volk von Hongkong Hongkong verwaltet und das Volk von Macau Macau verwaltet", und ein hohes Maß an Autonomie für die beiden Sonderverwaltungszonen.

In seinem Bericht lobte Xi „Ein Land, zwei Systeme" als eine große Innovation des Sozialismus chinesischer Prägung. „Es hat sich als das beste institutionelle Arrangement erwiesen, um nachhaltigen Wohlstand und Stabilität in Hongkong und Macao nach ihrer Rückkehr ins Mutterland zu gewährleisten."

Die Rechtssysteme und Durchsetzungsmechanismen der SAR zum Schutz der nationalen Sicherheit wurden eingerichtet. Das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in der Sonderverwaltungszone Hongkong wurde erlassen, während das Wahlsystem der Region ebenfalls verfeinert wurde. Macau hat ebenso Verfahren zur Änderung seines Gesetzes zum Schutz der nationalen Sicherheit eingeleitet.

Das letzte Jahrzehnt hat historische Fortschritte und Veränderungen in Chinas Bestreben erlebt, die Vision von „Ein Land, zwei Systeme" in der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR) und der Sonderverwaltungsregion Macau zu verwirklichen.

Xi enthüllte die Blaupause für den Aufbau eines modernen sozialistischen Chinas in jeder Hinsicht und widmete einen ganzen Abschnitt seines Berichts der Hervorhebung der Bedeutung von „Ein Land, zwei Systeme".

PEKING, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der Bericht, den Xi Jinping am Sonntag bei der Eröffnung des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Peking vorgelegt hat, kam zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem China gerade einen neuen Weg zum Aufbau eines modernen sozialistischen Landes in jeder Hinsicht einschlägt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer