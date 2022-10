Cubic erhält den Jaguar Land Rover Quality Award als Zeichen für verbesserte Leistung im Automobilsektor

2022 war für Cubic ein sehr erfolgreiches Jahr, in dem das Unternehmen zahlreiche Automobilhersteller in China und im Ausland für sich gewinnen konnte. Im August wurden im Rahmen der nominierten Projekte zur Verbesserung der Luftqualität in der Automobilindustrie bis 2022 bis zu 16 Millionen Gassensoren geliefert, und im September sicherte sich Cubic auch erfolgreich die Verträge mit einem bekannten europäischen Automobilhersteller für Duftdiffusoren. Aufgrund des anhaltenden Unternehmenswachstums zeigt der Zwischenbericht von Cubic, dass der Umsatz des Unternehmens mit Kfz-Gassensoren in der ersten Jahreshälfte 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 179,85 Prozent gestiegen ist, was eine starke Gesamtleistung widerspiegelt.

WUHAN, China, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. („Cubic"), ein weltweit führender Hersteller von intelligenten Gassensoren und fortschrittlichen Gasanalysatoren, hat diesen Monat in seinem Hauptsitz in Wuhan, China, die prestigeträchtige Jaguar Land Rover Quality (JLRQ) Preisverleihung abgehalten.

