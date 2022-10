CGTN Wie gibt China den Ton für die Zukunft von "Ein Land, zwei Systeme" vor?

Peking (ots/PRNewswire) - Der Bericht, den Xi Jinping am Sonntag bei der

Eröffnung des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in

Peking vorgelegt hat, kam zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem China gerade

einen neuen Weg zum Aufbau eines modernen sozialistischen Landes in jeder

Hinsicht einschlägt.



Xi enthüllte die Blaupause für den Aufbau eines modernen sozialistischen Chinas

in jeder Hinsicht und widmete einen ganzen Abschnitt seines Berichts der

Hervorhebung der Bedeutung von "Ein Land, zwei Systeme".