„Nachtwirtschaft" bringt Licht in Chinas bevölkerungsreichste autonome Region für ethnische Gruppen

NANNING, China, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- In den letzten Jahren hat das Autonome Gebiet Guangxi Zhuang eine Reihe von Richtlinien erlassen, um die Entwicklung der „Nachtwirtschaft" zu fördern. Als Reaktion darauf haben alle Teile der Region aktiv Tätigkeiten der „Nachtwirtschaft" wie nächtliches Essen, Nachtbeobachtungen, Nachtunterhaltung, Nachteinkäufe usw. aufgenommen, durch die der „Strom der Reisenden" in einen „Aufenthalt der Reisenden" umgewandelt wird. Damit wird der nächtliche Konsum effektiv aktiviert und das Wirtschaftswachstum angekurbelt.

Eine Reihe von nationalen Nachtkultur- und Tourismuskonsumclustern, wie die „Drei Straßen und zwei Gassen" in Nanning, die ASEAN Culture and Tourism Area in Nanning, das Yueye Dong Village in Liuzhou, die East West Street in Guilin, das Rongchuang Tourist Resort in Guilin und der Taiping Ancient Town Block in Chongzuo, sind zum Modell für die Entwicklung der „Nachtwirtschaft" in Guangxi geworden.