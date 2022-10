Peking (ots/PRNewswire) - China wird seine Politik aktiv umsetzen, um auf die

Ziele hinzuarbeiten, bis 2030 die Spitze der Kohlenstoffemissionen und bis 2060

CO2-Neutralität zu erreichen, sagte der stellvertretende Minister für Ökologie

und Umwelt, Zhai Qing, am Freitag.



China hat diese Zusagen bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen im

Jahr 2020 gemacht.





"Der Klimawandel ist eine herausragende globale Herausforderung und eineAngelegenheit von gemeinsamem Interesse für die internationale Gemeinschaft.Generalsekretär Xi Jinping hat wiederholt betont, dass die Bekämpfung desKlimawandels nicht etwas ist, was andere von uns verlangen, sondern etwas, daswir selbst tun wollen", sagte Zhai auf einer Pressekonferenz am Rande des 20.Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh)."Als größtes Entwicklungsland der Welt wird China die weltweit größte Senkungder Kohlenstoffemissionsintensität vornehmen und in der kürzesten Zeit in derGeschichte vom Kohlenstoffemissionsspitze zur Kohlenstoffneutralität übergehen,was das Verantwortungsbewusstsein dieses großen Landes voll und ganzverdeutlicht", stellte er fest.Um diese Ziele zu erreichen, werde China den Übergang zu einer kohlenstoffarmenWirtschaft in Schlüsselbereichen beschleunigen und die Synergie der Verringerungder Umweltverschmutzung und der Kohlenstoffreduzierung energisch vorantreiben,sagte Zhai.Das Land werde auch den nationalen Kohlenstoffmarkt stetig und geordnetvoranbringen, die Erforschung, Förderung und Anwendung kohlenstoffarmerTechnologien beschleunigen und eine kohlenstoffarme Produktion und einen grünenLebensstil fördern, fügte er hinzu.Bedeutende Fortschritte beim grünen WandelChina hat erhebliche Fortschritte beim Übergang zu einer kohlenstoffarmenWirtschaft erzielt.In den letzten zehn Jahren hat das Land eine durchschnittlicheWirtschaftswachstumsrate von 6,6 Prozent mit einer durchschnittlichen jährlichenWachstumsrate des Energieverbrauchs von nur drei Prozent beibehalten, so Zhai.Im Jahr 2020 sei Chinas CO2-Emissionsintensität im Vergleich zu 2005 um 48,4Prozent gesunken und habe damit das Ziel übertroffen, das es der internationalenGemeinschaft versprochen hatte, betonte er.Im Jahr 2021 gingen die Kohlendioxidemissionen pro BIP-Einheit im Vergleich zu2012 um 34,4 Prozent zurück.Im selben Jahr sank der Anteil des Kohleeinsatzes am primären Energiemix von68,5 Prozent im Jahr 2012 und 72,4 Prozent im Jahr 2005 auf 56 Prozent. In derZwischenzeit erreichte der Anteil der nicht fossilen Energie amGesamtenergieverbrauch 16,6 Prozent.