Linke stellt eigenes Konzept für Strom- und Gaspreisdeckel vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem eigenen Konzept für einen Strom- und Gaspreisdeckel sowie einem Inflationsgeld mit Weihnachtszuschlag will die Linke am Montag an die Öffentlichkeit gehen und eine "Alternative für eine spürbare Entlastung der Mehrheit" vorlegen. In dem Konzept, über das die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten, legt die Linke ein Grundkontingent mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 10.000 Kilowattstunden (kWh) pro Haushalt und Jahr zugrunde.



Für dieses Grundkontingent soll der Gaspreis bei neun Cent je kWh gedeckelt werden, während die Bundesregierung 12 Cent plant. Zudem sollen 25 Prozent dieses Grundkontingents - das wären 2.500 kWh - komplett kostenfrei sein. "Die Differenz zwischen realem Marktpreis und Grundkontingent wird zu 80 Prozent über staatliche Zuschüsse finanziert", heißt es in dem Papier.