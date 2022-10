Roche eröffnet neuen Campus in Ludwigsburg (FOTO)

Ludwigsburg (ots) -



- Roche-Konzern investiert 75 Millionen Euro in neuen Campus am Standort

Ludwigsburg. Rund 500 Mitarbeiter:innen entwickeln und produzieren hier

innovative Automatisierungs-Systeme für Labore

- Standorte Waiblingen, Kornwestheim und Remseck-Aldingen nach 30 Jahren vereint

an einem Campus

- Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht sowie weitere Gäste aus Politik und

Wirtschaft feierten am Samstag in den neuen Gebäuden des

Gesundheitsunternehmens



3 to ONE - so lautet das Motto, unter das Roche die Einweihung seines neuen

Campus in Ludwigsburg gestellt hat, und drückt damit aus: Aus 3 mach´ eins. Denn

nach über zehn Jahren räumlicher Trennung sind nun die ehemals drei Standorte

Waiblingen, Kornwestheim und Remseck-Aldingen unter einem Dach vereint. Und das

wurde am Wochenende ordentlich gefeiert.