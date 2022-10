Visionär und Macher - Trauer im Red-Bull-Kosmos um Gründer Mateschitz

FUSCHL AM SEE/AUSTIN (dpa-AFX) - Sportler in aller Welt trauern um Dietrich Mateschitz, Österreichs höchste Politiker verneigen sich vor dem Red-Bull-Gründer. Er habe geschafft, "wovon andere nicht gedacht hätten, dass es möglich ist - egal in welcher Hinsicht", sagte Formel-1-Pilot Sebastian Vettel im texanischen Austin in den USA. Am Samstag starb Mateschitz. Der Gründer von Red Bull, der Marke, die mit einer Dose Weltruhm erlangte und den Sport mitgestaltete, wurde 78 Jahre alt.

"Jetzt ist es ein großer Schock für alle, die ihn auf diesem Weg begleitet haben", sagte Vettel, der einst als Fahrer von Red Bull vier Weltmeistertitel (2010, 2011, 2012 und 2013) auch mit Mateschitz gefeiert hatte. Unvergessen, wie nach dem ersten Triumph die Straße des 17. Juni in Berlin zur PS-Paradestraße für Vettel und Red Bull wurde.