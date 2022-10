Neymar wirbt für Bolsonaro bei Stichwahl in Brasilien

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat Fußball-Superstar Neymar zur Unterstützung für den rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro aufgerufen. "Die Menschen wissen, was das Beste für unser Brasilien ist", sagte der Offensivspieler von Paris Saint-Germain am Samstag in einer im Internet ausgestrahlten Live-Sendung mit Bolsonaro. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar sagte Neymar: "Alles wäre wunderbar: Bolsonaro wiedergewählt, Brasilien Champion und alle glücklich".

Nach seinem ersten Tor in Katar werde er mit den Fingern die Nummer 22 zeigen, sagte Neymar weiter. Der rechte Amtsinhaber wirbt bei seiner Wahlkampagne mit der Nummer 22 für seine Partei.