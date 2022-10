BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will Anfang des nächsten Jahres die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. "Die Eckpunkte für die Kindergrundsicherung will ich im kommenden Januar vorlegen, bis Ende 2023 soll dann der Gesetzentwurf stehen. Die ersten Auszahlungen der Kindergrundsicherung wird es dann 2025 geben", sagte Paus der "Bild am Sonntag". Die Ampelregierung will in der neuen Kindergrundsicherung diverse Familienleistungen wie das Kindergeld bündeln. In der Folge soll es einen einkommensunabhängigen Garantiebetrag für alle Kinder und Jugendlichen geben.

Paus erklärte, die Bekämpfung der Kinderarmut sehe sie als ihre wichtigste Aufgabe an. "Dass Kinder in so einem reichen Land wie Deutschland überhaupt in Armut aufwachsen müssen, macht mich wütend." Die Kindergrundsicherung wird laut Paus die finanzielle Situation ärmerer Familien stark verbessern, weil zusätzliche Leistungen "nahezu automatisch" ausgezahlt würden, ohne dass eine Familie unzählige Formulare ausfüllen müsse. Sie strebe eine unbürokratische Lösung an. "In Zukunft wird ein digitaler Antrag genügen. So bekommen alle Kinder und ihre Eltern endlich das, was ihnen zusteht."

Als Beispiel nannte Paus den Kinderzuschlag für Eltern mit niedrigem Einkommen. Diese Hilfe sei so wenig bekannt, dass bislang nur rund ein Drittel der anspruchsberechtigten Eltern sie beantragten./bg/DP/he