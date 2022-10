Da die Preissteigerungen für Lebensmittel in den westlichen Industrienationen wesentlich stärker durch Lohnkosten als durch Rohstoffpreise verursacht werden, kann eine Investition in die entsprechenden Industrien einen effizienteren Inflationsschutz bieten als Anlagen in den zugrundeliegenden Rohstoffmärkten. Zudem gelten Nahrungsmittel – wie die Gesundheitsbranche – als konjunktur-unabhängiges und damit als defensives, krisenresistentes Business; für kontinuierlich steigende Nachfrage und Innovationsdruck sorgt zudem das weltweite Bevölkerungswachstum.

Das Anlegermagazin BörseOnline hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, um die Wertschöpfungskette der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie vom Anbau bis zum Fertigprodukt investierbar zu machen. Morgan Stanley ist Market Maker für das Open-End-Zertifikat auf den BörseOnline Agrar und Nahrung Index mit der ISIN DE000DA0ABQ8.