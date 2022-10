BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung verzichtet laut einem Medienbericht auf einen Neubau des Regierungsterminals am Berliner Flughafen BER. Stattdessen wollen Kanzler und Minister das Übergangsgebäude dauerhaft nutzen, wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.

'BamS Ampel will kein neues Regierungsterminal am BER

