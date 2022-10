Artmarket.com, das bereits mit Artprice auf NFTs ausgerichtet ist, reagiert auf ein Interview auf BFM Crypto mit Bruno Le Maire und insbesondere auf seinen Wunsch, Frankreich zum "Zentrum des Krypto-Asset-Ökosystem" zu machen

Paris (ots/PRNewswire) - Am 17. Oktober 2022 wurde Bruno Le Maire - Minister für

Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale Souveränität - von BFM Crypto

zum Thema Krypto-Assets interviewt.



Artmarket.com nimmt die Erklärung von der Staatsspitze des Wirtschaftspotenzial

des Krypto-Asset-Ökosystems aufmerksam zur Kenntnis und vor allem den Wunsch,

Frankreich zum "Europäischen Zentrum des Krypto-Asset-Ökosystems" zu machen.

Bruno Le Maire erklärt: "Und wir wollen, dass Frankreich das Europäische Zentrum

des Krypto-Asset-Ökosystems wird."





Er sagte auch: " Heute hat Frankreich einige der innovativsten DASPs der Weltund kann auf eine bemerkenswerte Ansammlung von Krypto-Know-how zurückgreifen,sei es wissenschaftlich, IT, finanziell, juristisch oder kommerziell. "Artmarket.com ist bestens vorbereitet, dazu beizutragen, Frankreich zu einemführenden Anbieter von Krypto-Assets in Europa und auch auf der Welt zu machen,speziell im Bereich der Art NFTs, die von allen bekannten Akteuren auf demKunstmarkt gerne angenommen werden.Als weltweiter Marktführer bei den Informationsanbietern für den Kunstmarkt undPionier im Internet seit 1987 mit Group Serveur, hat Artprice by Art Market(zweimal von BPI France als "Innovatives Unternehmen" ausgezeichnet) alleVorteile, technologisches Know-how und Fachwissen, um Frankreich einen Platz alsinternational führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Krypto-Kunst zuverschaffen.Artmarket.com verfügt bereits über einen permanenten Informationsfeed auftäglichen NFT-Nachrichten in 119 Ländern, als die weltweit führendePresseagentur für den Kunstmarkt, NFTs und Metaverse:https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.htmlArtprice von Artmarket.com bestätigt, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2022das Phänomen des Art NFT (auf Französisch Jeton Non Fongible ) zu einemdauerhaften Segment des Kunstmarktes auf allen Kontinenten geworden ist und derUmsatz und das Volumen in der zweiten Jahreshälfte von 2022 weiterhin zugenommenhaben. Diese Beschleunigung wurde in erster Linie durch a) die Säuberung derKryptowährungen und b) die Einführung einer viel günstigeren Gesetzgebung in denUSA ausgelöst. Inzwischen hat Europa einen Regulierungsrahmen eingeführt, derdas Umfeld der Kryptowährungen überwacht und kontrolliert und so Verbrauchern,Investoren und Betreibern mehr Vertrauen gibt.Diese Verordnung ist Gegenstand von Studien, Kolloquien und Vorschlägen an große