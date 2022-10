Davon können Anleger mit dem Pictet Timber (ISIN: LU0340559557) profitieren. Das Fondsmanagement des Pictet Timber möchte langfristig zu einem Vermögenszuwachs für Anleger beitragen, indem es ihr Geld in Unternehmen anlegt, die ihre Wertschöpfung im Wesentlichen aus der Produktion oder Verarbeitung des Rohstoffs Holz ziehen. Dazu gehören Unternehmen, die Wälder bewirtschaften, Produkte aus Holz herstellen, verarbeiten oder Folgeprodukte wie Zellstoffe, Papier oder Verpackungen produzieren. Ein regionaler Schwerpunkt der Geldanlage des Pictet Timber liegt derzeit in den USA und Kanada.

Das Anlageziel des Pictet Timber Aktienfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Gesellschaften investiert, die in der Finanzierung, der Anpflanzung und Verwaltung von Wäldern und Waldflächen und/oder der Herstellung, Be- und Verarbeitung sowie dem Vertrieb von Bauholz und anderen von Holz abgeleiteten Produkten und Dienstleistungen tätig sind.

