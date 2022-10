Von der Leyen und Scholz wollen 'Marshallplan' für die Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben einen "Marshallplan" für den Wiederaufbau der Ukraine gefordert. Dabei handele es sich um "eine Generationenaufgabe, die jetzt beginnen muss", schrieben von der Leyen und Scholz am Sonntag in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (online Sonntag/Print Montag).

Bereits an diesem Montag geht es bei einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum mit Spitzenvertretern beider Länder in Berlin um den Wiederaufbau des von Russland angegriffenen Landes. Scholz will die Konferenz gemeinsam mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal eröffnen. Bei einer Wiederaufbaukonferenz am Dienstag in Berlin soll mit Vertretern internationaler Organisationen, der Ukraine und zivilgesellschaftlichen Organisationen über die Rahmenbedingungen gesprochen werden.