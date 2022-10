BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat die Arbeit der Ampelkoalition angesichts verschiedener Krisen verteidigt. Die Koalition sei handlungsfähig, lege Entlastungspakete auf, treibe das Geld dafür auf und sei in der Lage, auf die Sorgen und Nöte der Bevölkerung zu reagieren, sagte Esken am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

Angesprochen auf das Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Frage der Verlängerungen von Laufzeiten der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke sagte Esken, in vielen anderen wichtigen Fragen habe man schnell Einigkeit erzielt. Die Koalition komme überwiegend zu schnellen, guten und überdachten Ergebnissen. Auch bei Streit in Detailfragen erziele man am Ende eine Einigung./shy/DP/he