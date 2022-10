Adyen fördert die Zukunft von Finanzdienstleistungen durch die Einführung eingebetteter Finanzprodukte

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die Produktsuite ermöglicht eine potenzielleUmsatzsteigerung von bis zu 70 % für Plattformen und MarktplätzeAdyen (AMS: ADYEN) , die globale und von führenden Unternehmen bevorzugtePlattform für Finanztechnologie, hat ihr Angebot erweitert, indem sie mit zweineuen eingebetteten Finanzprodukten - Capital und Accounts - live gegangen ist.Diese sind jetzt für Plattform- und Marktplatzunternehmen in den USA und inEuropa durch eine einmalige Integration von Adyen verfügbar. Eine inZusammenarbeit mit der Boston Consulting Group durchgeführte Studie zeigt, dass64 % der kleinen und mittelständischen Unternehmen (SMBs) anFinanzdienstleistungen interessiert sind, die in eine Plattform eingebettetsind. Um diese Banking-as-a-Service-Möglichkeit zu nutzen, hat Adyen eineinnovative Suite von Finanzprodukten entwickelt, die Bargeldbezüge,Geschäftsbankkonten und Kartenausgabe umfassen. Zusammen mit eingebettetenZahlungen fördern diese die Zukunft von Finanzdienstleistungen, indem sie esPlattformen ermöglichen, ihren SMB-Nutzern überdurchschnittlicheFinanzerlebnisse zu bieten."Plattformen stehen im Mittelpunkt einer sich wandelndenFinanzdienstleistungsbranche - und Adyen ist darauf vorbereitet, dieseRevolution weiter voranzutreiben", so Pieter van der Does, Mitbegründer und CEOvon Adyen. "Eingebettete Finanzleistungen ist ein logischer nächster Schrittnach unserem Angebot für eingebettete Zahlungen. Durch die frühere Investitionin unsere Banklizenzen und die branchenführende Technologie haben wir uns alsalleiniger Anbieter positioniert, der über eine einzige Integration einevollständig eingebettete Finanzproduktsuite anbietet. Von diesem Standpunkt ausfreuen wir uns, die Möglichkeit zu nutzen, die das Banking-as-a-Service bietet."Herkömmliche Finanzdienstleistungen werden durch ältere Systeme, reaktiveAnsätze, langsame Genehmigungen und mangelndes vertikales Wissen gebremst. DieseFaktoren führen schon seit langem dazu, dass KMU unterversorgt werden und dass65 der Plattformnutzer bereit sind, Finanzdienstleister zugunsten von Lösungenzu wechseln, die besser in ihre Geschäftsprozesse integriert sind. Mit dereinzigen Integration von Adyen können Plattformen diese wachsendeNutzernachfrage durch die Einbettung von Finanzdienstleistungen erfüllen, um dieGeschäfts- und Finanzaktivitäten von kleinen und mittelständischen Unternehmenunter einem Dach zusammenzuführen.Die eingebettete Finanzproduktsuite von Adyen bietet eine modulare Lösung, dieeinzigartige Kontroll- und Anpassungsoptionen für das Plattformgeschäftermöglicht. 94 % der kleinen und mittelständischen Unternehmen sind an