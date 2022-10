Wirtschaft Deutsche Wirtschaft plant schon für Wiederaufbau in Ukraine

Berlin/Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Auf Initiative des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (OA) haben 50 Experten ein Dossier mit detaillierten Vorschlägen und Angeboten zum wirtschaftlichen Wiederaufbau in der Ukraine erarbeitet. "Wir müssen Soforthilfe leisten, etwa bei der Infrastruktur oder der Energieversorgung, aber die Zukunft gleich mitdenken", sagte Ost-Ausschuss-Geschäftsführer Michael Harms dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Das Dossier "Rebuild Ukraine" wurde im Vorfeld der 5. deutsch-ukrainischen Wirtschaftskonferenz erarbeitet, die am Montag in Berlin stattfindet und zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Premier Denys Schmyhal erwartet werden. In dem Papier empfehlen die Experten, dass die am Wiederaufbau beteiligten europäischen Länder und die EU jeweils einen hochrangigen Koordinator für die Ukraine ernennen. Die Koordinatoren sollen einen Rat bilden, der sich mit der ukrainischen Regierung über aktuelle Erfordernisse und Projekte austauscht.