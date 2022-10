Linzi in China glänzt als die antike Hauptstadt von Qi und Heimatstadt des Fußballs

ZIBO, China, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- „Eine Reise von eintausend Meilen kann niemals bewältigt werden, ohne dass man viele einzelne Schritte tut; ein Ozean kann niemals so riesig werden, ohne dass jeder einzelne Fluss und Bach seinen Beitrag leistet." Vor kurzem rezitierten Schüler auf einer Studienreise zur Qi-Kultur vor dem Jixia Academy Monument im Bezirk Linzi der Stadt Zibo in der Provinz Shandong diese Zeilen. Die Studienreise stand unter dem Motto „Einsichten in die berühmte alte Hauptstadt in ihrem kulturellen Kontext", und die Zeilen stammen aus dem „Aufruf zum Lernen" des berühmten Autors Xunzi (Hsun-Tzu).

Linzi ist der Geburtsort der Qi-Kultur in China, einer Kultur, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung der frühen chinesischen Kultur hatte. Aufgrund ihrer charakteristischen Prinzipien der Reform, der Offenheit, des Pragmatismus und der Inklusivität hatte die Qi-Kultur auch einen ausgeprägten Einfluss auf die Metaphysik der Wei-Dynastie (220-265) und der Jin-Dynastie (265-420), auf den Neo-Konfuzianismus der Song-Dynastie (960-1279) und der Ming-Dynastie (1368-1644) sowie auf Politik, Wirtschaft und Zivilisation im Allgemeinen in der Zeit nach den Qin- (221-206 v. u. Z.) und Han-Dynastien (206 v. u. Z. bis 220 n. u. Z.).