Nippon Express Europe gründet zwei neue Tochtergesellschaften in Marokko

- Schritt zur Stärkung von Logistikdienstleistungen in der Automobilindustrie -

TOKIO, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Nippon Express Europe GmbH (nachfolgend „NX Europe"), eine Konzerngesellschaft von NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat zwei seiner bestehenden Niederlassungen in Marokko – die Niederlassung Marokko und das Tanger Med Logistics Center – in Tochtergesellschaften ausgegliedert, die seit Juli als Nippon Express Morocco SARLAU und seit August als Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU firmieren. Am 26. September wurde in Tanger, im Norden Marokkos, eine Eröffnungszeremonie abgehalten, um die Gründung dieser beiden Unternehmen zu feiern.

