HAMBURG (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der dritten Tarifrunde der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie hat der Arbeitgeberverband Nordmetall auf die wachsenden Folgen der Energiekrise hingewiesen. "Die Situation ist bedrohlich - für Arbeitgeber und Beschäftigte gleichermaßen", sagte der Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Nico Fickinger nach einer Umfrage unter Mitgliedsunternehmen. "Darauf muss unser Tarifabschluss Rücksicht nehmen." Arbeitgeber und IG Metall treffen sich am Donnerstag (27. Oktober) in Bremen zu ihrer nächsten Verhandlungsrunde.

Der Umfrage zufolge haben zwar rund 90 Prozent der Unternehmen angesichts der enorm gestiegenen Energiepreise Maßnahmen ergriffen, vor allem zur Reduktion des Gasverbrauchs. Gleichwohl litten 67 Prozent der Unternehmen stark unter den gestiegenen Kosten - "elf Prozent sogar in existenzbedrohender Weise", berichtete Nordmetall. Energieeinsparungen in großem Umfang sind der Umfrage zufolge lediglich jedem vierten Unternehmen gelungen. "Eine Weitergabe der massiv gestiegenen Energie-Einkaufspreise ist aber nur 15 Prozent der Betriebe möglich. 38 Prozent können die Kosten nur teilweise weitergeben, 19 Prozent überhaupt nicht", so der Arbeitgeberverband.