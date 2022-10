SIRONA schließt Rekrutierung ab - Ein großer Fortschritt bei der DCB-Behandlung der femoropoplitealen Arterienerkrankung

TAMPA, Florida, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc. gibt den erfolgreichen Abschluss der SIRONA-Studie bekannt – der weltweit ersten und größten randomisierten, kontrollierten Vergleichsstudie (RTC) zur Untersuchung des Einsatzes eines mit Sirolimus beschichteten Ballons (DCB) (Magic Touch PTA – Concept Medical Inc.) im Vergleich zur DCB-Angioplastie mit Paclitaxel zur Behandlung der peripheren Arterienerkrankung im femoropoplitealen Gefäßsegment.

An der prospektiven, multizentrischen, direkten, durch ein Corelab geprüften randomisierten Studie nahmen insgesamt 480 Patienten an 28 Standorten in Deutschland und Österreich teil. Der Zielpatient wurde am 23. September im Hanusch-Krankenhaus Wien von Studienleiter

Prof. Dr. Martin Werner und seinem Team aufgenommen. Ulf Teichgräber erklärt: „Als koordinierender Studienleiter freue ich mich, mit 28 hoch engagierten und motivierten Studienzentren zusammenzuarbeiten, denen es gelungen ist, die Rekrutierung viel früher als erwartet abzuschließen. SIRONA ist eine bahnbrechende randomisierte, kontrollierte Vergleichsstudie (RTC) mit dem Potenzial, eine neue Ära der Sirolimus-Ballonkatheter bei pAVK einzuläuten und eine alte Technologie zu ersetzen."

Die „Plain Old Balloon Angioplasty" (POBA) war die erste Behandlungsoption, gefolgt von Paclitaxel-DCB – aufgrund von Bedenken der FDA und Kontroversen über die Sicherheit von Paclitaxel mit nur wenig Erfolg. Die Behandlung mit dem Sirolimus-DCB-Verfahren hat sich als sichere und wirksame Option sowohl für die koronare als auch für die periphere Arterienerkrankung bewährt. Der mit Sirolimus beschichtete Magic Touch PTA-Ballon von Concept Medical wurde in mehreren Studien mit gutem Erfolg sowohl hinsichtlich der Sicherheits- als auch der Wirksamkeitskriterien bei Erkrankungen der unteren Extremitäten getestet. Darüber hinaus wird das Gerät auch in anderen RCT direkt mit der POBA verglichen. Erforderlich wäre jedoch ein direkter Vergleich mit Paclitaxel gewesen, um zu belegen, dass das Gerät die bessere Option ist.