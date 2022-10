Silver X stockt das Volumen der zuvor angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung erneut auf

Das Unternehmen hat am 20. Oktober 2022 die erste Tranche der Platzierung mit der Platzierung von 8.648.254 Einheiten zum Preis von 0,22 Dollar pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.902.616,06 Dollar erzielt. Der Abschluss der zweiten Tranche wird in Kürze erwartet, sobald die Zeichnungsscheine eingegangen sind.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ist ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Abschlussdatum der Platzierung zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,33 Dollar.

Der Erlös aus der Platzierung wird für die Fortsetzung des Bohrprogramms in den Goldexplorationszielen rund um das Projekt Tangana, für die weiteren Arbeiten in Verbindung mit dem Ressourcen-Update für das Projekt Plata, als Betriebskapital (Working Capital) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Das Unternehmen muss möglicherweise Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 6 % in bar und bis zu 6 % in Form von Warrants zahlen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.