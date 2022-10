Unglaublich viele beeinflussende Faktoren hämmern fortlaufend auf die Preisbildung ein, dies sorgt für eine erhebliche Volatilität und andauernde Richtungssuche an den Energiemärkten. Damit sei die im Frühjahr angekündigte Freigabe von insgesamt 180 Millionen Barrel in den USA vollständig umgesetzt. Zu einem deutlichen Preisrückgang hat dies an den internationalen Ölmärkten allerdings nicht geführt, bei 83,71 US-Dollar Ende September fand der Rohölpreis der Nordseesorte Brent einen vorläufigen Boden und versucht sich nun an einem seit Sommer bestehenden Abwärtstrend. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte mit weiteren Kursgewinnen beim Energieträger durchaus noch gelingen und eine mittelfristige Kehrtwende einleiten.

EMA 50/200 im Fokus

Solange die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 sowie das letzte Zwischenhoch aus Anfang Oktober bei 98,66 US-Dollar unübertroffen bleiben, bleibt Brent Crude Öl zunächst als neutral zu bewerten. Erst darüber würde die Wahrscheinlichkeit auf weitere Kursgewinne an 105,42 und 109,02 US-Dollar merklich zunehmen und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Unterhalb der vor Wochentiefs von 88,81 US-Dollar würde demnach allerdings ein Rücklauf zurück auf die Septembertiefs bei 83,71 US-Dollar drohen. Die aktuelle Kursentwicklung vermittelt jedoch den Eindruck einer bullischen Flagge, die eine weitere Kaufwelle auslösen dürfte.