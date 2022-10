Arbor Metals meldet Fortschritte beim Lithiumprojekt Jarnet, James Bay, Quebec, Kanada

Vancouver, Kanada – 23. Oktober 2022 – Arbor Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) veröffentlicht ein Update zu seinem Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in Quebec, das an die bedeutende Liegenschaft Corvette-FCI von Patriot Battery Metals Inc. (PMET) angrenzt, wo Diamantbohrungen eine bedeutende Lithiummineralisierung bestätigt haben.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Jarnet umfasst zwei Claim-Blöcke mit insgesamt 47 kartografisch ausgewiesenen Claims, die sich über eine Fläche von etwa 2.584 Hektar erstrecken und beide im Norden an die Liegenschaft Corvette-FCI angrenzen. Der „Northeast Block“ liegt unter dem La Grande Greenstone Belt, demselben Wirtsgestein, das auch die Lithiummineralisierung von PMET und mehrere andere Mineralvorkommen in der Region aufweist. Der „Northeast Block“ grenzt im Westen, Süden und Osten an die Liegenschaft Corvette-FCI von PMET und umgibt die „North Area“ von Spod Lithium Corp (SPOD), die Teil der jüngsten Übernahme der „Lithium Grande 4“-Liegenschaften von SPOD ist. In einer kürzlichen Pressemitteilung (SPOD 6. Oktober 2022) berichtet SPOD, dass von Japosat Satellite Mapping („Japosat“) in Montreal, Quebec, ausgewertete Satellitenbilder der „North Area“ zeigen, dass „weißliche Gesteinsaufschlüsse und Felsblöcke, die möglicherweise aus Pegmatit-Granit bestehen, hauptsächlich im südwestlichen Teil des nördlichen Blocks der Claims zu finden sind. Die höchste Konzentration von Aufschlüssen, verdeckten Ausstrichen und Felsblöcken scheint räumlich innerhalb einer West-Ost-Struktur von etwa 1000 Metern Länge und 200 Metern Breite zu liegen. Einige kleine Aufschlüsse scheinen vorwiegend eine Südwest-Nordost-Ausrichtung und deichartige Formen zu haben.“ Diese interpretierten Merkmale würden dem zentralen Teil des „Northeast Block“ des Unternehmens sehr nahekommen und auf einer Linie mit ihm liegen. Das Unternehmen prüft derzeit Google Earth und Satellitenbilder, um ähnliche Merkmale auf dem „Northeast Block“ zu untersuchen.

Hinweis: Die Unternehmensleitung weist darauf hin, dass die Entdeckungen und Erkenntnisse auf Liegenschaften in der Nähe der Liegenschaften des Unternehmens nicht unbedingt auf das Vorhandensein einer ähnlichen Mineralisierung oder Geologie auf den Liegenschaften des Unternehmens hinweisen.

Die Proben, die das Unternehmen bei einem früheren Besuch vor Ort entnommen hat, befinden sich derzeit im Labor und werden analysiert; die Ergebnisse stehen noch aus. Während des Sommers wurden auf dem Lithiumprojekt Jarnet des Unternehmens neunzig Gesteinsproben entnommen, darunter viele Proben von bisher nicht kartierten Pegmatitgängen. Nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse wird das Unternehmen alle Probenergebnisse, geophysikalischen Daten, Informationen aus den Bewertungsdateien und Satellitenbilder in die nächste Explorationsphase des Jarnet-Projekts einbeziehen.