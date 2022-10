Hervorragende Neuigkeiten meldet die kanadische Omai Gold Mines (TSXV OMG / WKN A2QJC4) aus Guyana. Man hat die Goldressource der Omai-Liegenschaft mehr als verdoppelt!



In die neue Ressourcenschätzung fließen dabei Daten von zwei Goldlagerstätten der Liegenschaft ein – zum einen von der in einer Scherung beherbergten Wenot- sowie von der in Intrusivgestein enthaltenen Gilt Creek-Lagerstätte. Mit den 2022 dort durchgeführten Arbeiten konnte Omai Gold die bestehende Wenot-Ressource ausweiten und zudem die Gilt Creek-Lagerstätte, die sich unter einer Grube befindet, in der in der Vergangenheit 2,4 Mio. Unzen Gold gefördert wurden, in die Kalkulation einbeziehen. Damit konnte die Company so die ursprüngliche Ressourcenschätzung für die Omai-Liegenschaft mehr als verdoppeln!

zum Artikel ---> hier

Ion Energy plant erste Lithium-Ressource für Urgakh Naran-Salar noch in diesem Jahr

Ion Energy Limited (CSE: ION; FRA: 5YB) arbeitet mit Hochdruck an der ersten Ressource auf seinem Urgakh Naran Lithium-Salar-Projekt in der Mongolei. Das Unternehmen erwartet, bis Ende des Jahres eine erste abgeleitete Ressourcenschätzung vorlegen zu können.

zum Artikel ---> hier

Sonoro Gold: Privatplatzierung erneut überzeichnet

rneut konnte Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) in dieser Woche nicht nur eine Privatplatzierung erfolgreich abschließen, sondern wie schon bei den letzten Kapitalerhöhungen auch dieses Mal einen Emissionserlös erzielen, der deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegt.

zum Artikel ---> hier

EcoGraf-Verfahren kann CO2-Emissionen der Anodenmaterialproduktion erheblich reduzieren

Wie die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (ASX EGR / WKN A2PW0M) aktuell meldet, verfügen die HFfree-Batterieanodenmaterialien (HF = hydrofluoric acid bzw. Flusssäure) des Unternehmens im Vergleich zu herkömmlichen Materialien über erhebliche Vorteile in Bezug auf Kohlenstoffdioxidemissionen (CO2).

zume Artikel ---> hier

Element 29 Resources definiert erste Kupfer-Molybdän-Ressource im mineralreichen Peru

Element 29 Resources (TSXV: ECU / WKN: A2QKKG), ein in Vancouver ansässiges Kupferexplorationsunternehmen mit Projekten in Peru, hat seine ersten Ressourcenschätzungen für das Projekt Elida in dem Andenstaat veröffentlicht. Eine erste Ressource für das Projekt Flor de Cobre wird allerdings schon bald folgen.

zum Artikel ---> hier

Askari Metals: Strategische Lithiumpartnerschaft sichert Projektentwicklung

Mit Zhejiang Kanglongda hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung seiner Lithiumprojekte Barrow Creek und Eastern Pilbara Lithium geschlossen. Die Kooperation mit dem in Shanghai an der Börse notierten Unternehmen sichert diesem eine bevorzugte Abnahmeposition für das später einmal auf den Projekten geförderte Lithium und Askari Metals jenen Zugang zu Kapital, der für die Erschließung der beiden Projekte unerlässlich ist.

zum Artikel ---> hier

Boom der E-Mobilität befeuert HPA-Nachfrage

Hochreines Aluminiumoxid, auf Englisch High Purity Alumina (HPA) dürfte selbst vielen Anlegern, die sich für den Bereich der Batteriematerialien interessieren, nicht wirklich ein Begriff sein. Dabei enthält jedes Elektromobil im Durchschnitt 5 Kilogramm HPA, das zur Beschichtung der Separatoren verwendet wird, die in Lithium-Ionen-Batterien Kathode und Anode trennen. Und da der Sektor der Elektromobilität zurzeit einer der am schnellsten wachsenden Märkte überhaupt ist und es auf Jahre hinaus auch bleiben dürfte, ...

zum Artikel ---> hier

100% Trefferquote: Goliath Resources bestätigt Surebet-Zone in weiteren 68 Bohrungen

Goliath Resources (TSXV: GOT, FRA: B4IF) hat mit der diesjährigen Bohrkampagne auf seinem Golddigger-Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia erneut in 100 Prozent der Bohrungen in der so genannten Surebet-Zone (nomen est omen) bedeutende breite Abschnitte, die Bleiglanz, Sphalerit und Pyrrhotit sowie sichtbares Gold enthalten, gefunden. 68 von 68 Bohrungen trafen von 20 unterschiedlichen Bohrstationen aus die erwartete strukturgebundene Vererzung auf Surebet!

zum Artikel ---> hier

Spey Resources erhält grünes Licht für erste Lithiumbohrungen auf Pocitos Salar 1 und 2

Sofort nach Erhalt der Genehmigung durch das Ministerium für Produktion und nachhaltige Entwicklung hat Spey Resources Corp. (CSE: SPEY, OTC: SPEYF; FRA: 2JS) mit der ersten Bohrung auf den Lithium-Salar-Projekten Pocitos Salar 1 und 2 in argentinischen Provinz Salta begonnen. Wie bereits Anfang Oktober berichtet, hatte das Unternehmen das zugehörige Bohrcamp einschließlich Internetverbindung, Dieseltanks und geologischen Büros bereits errichtet.

zum Artikel ---> hier