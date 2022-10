Sinkende Börsenkurse: Geldvermögen der Bundesbürger schrumpft beträchtlich

Vaduz, Lichtenstein (ots) - 506 Milliarden Euro werden Aktienanleger in diesem Jahr wahrscheinlich verlieren. Auch wenn wir uns schon fast daran gewöhnt haben in Milliarden zu denken, erschreckt diese Aussage vom Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer im Gespräch mit dem Berliner Tagesspiegel.

Die Kursrückgänge vernichten beträchtliche Vermögensteile. Bis zum Jahresende schätzt Krämer allein die Kursverluste durch die Rückgänge am Aktienmarkt auf 506 Milliarden Euro und am Rentenmarkt auf 22 Milliarden Euro. "Das Geldvermögen der Bundesbürger wird sich im Laufe dieses Jahres deutlich verringern. Anleger mussten hohe Kursverluste hinnehmen. Das betrifft sowohl Aktien und Investmentfonds als auch Anleihen", so Krämer weiter. Das Zusammentreffen der Kursverluste bei Aktienanleihen und Fonds sowie ETFs ist wie vieles andere derzeit auch sehr außergewöhnlich. Dennoch blieben die meisten Anleger erstaunlich ruhig, von Panik keine Spur, obwohl die in der Corona-Zeit mangels Konsumausgaben angelegten Sparbeträge aufgebraucht sind. Bei Edelmetallen lief die Wertentwicklung ganz anders. Sie wurden von dieser negativen Entwicklung verschont. Gold hat in den letzten drei Jahren rd. 39 Prozent, Silber rd.61 Prozent, Platin 23 Prozent und Palladium 174 Prozent an Wert gewonnen (Tagesaktuelle Preise kann man z. B. auf der Webseite https://www.swm-ag.li nachlesen).