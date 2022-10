Deutsche Goldmesse: Das größte Mining-Event Deutschlands!

Bereits zum 5. Mal findet am 18. und 19. November die Deutsche Goldmesse in Frankfurt statt. Im Hotel The Westin Grand werden sich dann mehr als 30 Rohstofffirmen deutschen und internationalen Investoren vorstellen. Mit dabei sind bekannte Namen wie Tudor Gold , Victoria Gold , EMX Royalty , Barksdale Resources , Defiance Silver und viele mehr. Die vollständige Liste finden Sie auf der Graphik unten. Zudem stehen die Vorstände der Unternehmen qualifizierten Investoren in Einzelgesprächen zur Verfügung. Hier können Sie sich kostenlos für die zweitägige Veranstaltung anmelden.

Deutsche Goldmesse | Herbst 2022

Wo: The Westin Grand Hotel, Frankfurt

Wann: 18./19. November 2022

Zur kostenlosen Anmeldung

Neben den Unternehmen werden wie üblich auch etliche Branchenexperten ihre Sicht auf die aktuelle Lage an den Märkten kundtun. Markus Bußler vom Börsenbrief Goldfolio gilt als einer der versiertesten Goldkenner in Deutschland. Ronnie Stöferle ist als Asset Manager und Autor des „In Gold we Trust"-Reports eine feste Größe im Goldmarkt. Mit Tavi Costa steht einer der bekanntesten Fondsmanager Kanadas Rede und Antwort. Costa vertritt Crescat Capital. Joe Mazumdar wiederum ist einer der profiliertesten Börsenbriefautoren in Nordamerika. Mit Exploration Insights vertritt der Geologe nicht immer die Meinung des Mainstreams und verfolgt seine eigenen Ideen. Der Fondsmanager Willem Middelkopp wurde mal als „Orakel von Amsterdam" bezeichnet und führt den von ihm ins Leben gerufenen Commodity Discovery Fund, einen der erfolgreichsten der Branche. Somit können Investoren die Deutsche Goldmesse nutzen, um vom Wissen und den Einschätzungen dieser Experten zu profitieren.