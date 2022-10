DICTADOR BRINGT MOPA MOPA AUF DEN MARKT, DIE NEUESTE ERGÄNZUNG ZUR TOTEM-SERIE VON DICTADOR

MIKOŁÓW, Polen, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Nach der erfolgreichen Einführung von Dictador Wixárika, der ersten Ausgabe der TOTEM-Kollektion, bringt Dictador nun seine zweite Ausgabe, MOPA MOPA , auf den Markt. TOTEM wurde gegründet, um die kulturelle Vielfalt zu bewahren, den Traditionalismus in der Kunst zu fördern sowie um einheimische Handwerker und ihre jahrhundertealten Techniken zu würdigen.

EINE LIMITIERTE AUSWAHL VON 360 FLASCHEN KOMMT AM 20. OKTOBER WELTWEIT AUF DEN MARKT.

Mit seltenen Weinen und Spirituosen, die immer größer werdende Werte erreichen und globale Investitionen anziehen, leistet Dictador Pionierarbeit für Kenner, die gealterten Rum sammeln. Die Marke besitzt den weltweit größten Bestand an gealtertem Rum, der bis zu 45 Jahre alt ist, was es Dictador ermöglicht, eine Reihe innovativer, aber feiner und seltener Editionen auf den Markt zu bringen, die für Wettbewerber unerreichbar sind – und schafft damit eine völlig neue Luxuskategorie für Prestige-Rums. Seine preisgekrönten Produkte werden in mehr als 80 Länder auf der ganzen Welt vertrieben.

Die limitierte Ausgabe der MOPA-MOPA-Kollektion von Dictador ist eine außergewöhnliche Demonstration der Kunstfertigkeit, Technik und Bedachtsamkeit, die der Bereitstellung dieser sammelbaren Rumflaschen gewidmet sind. Es gibt nur 360 Flaschen von MOPA MOPA und jede Flasche wurde von kolumbianischen Künstlern handverziert. Diese Kollektion repräsentiert diese historische, alte Kunstform, ist aber auch ein Symbol für die Liebe und den Respekt, die diese Handwerker für ihre Heimat und ihre reiche Kultur empfinden.

Die Inspiration für diese Flaschen stammt aus einer uralten Tradition, bei der Mopa Mopa, ein einheimisches südamerikanisches Phenolharz verwendet wird, das seit Jahrhunderten im kulturellen Kontext von Handwerkern in der Region Pasto in Kolumbien verwendet wird, um zeremonielle Trinkbecher zu dekorieren, die als „Qeros" bekannt sind. Das Verfahren beinhaltet einen komplexen Produktionszyklus, bei dem Lagen aus flexiblem Harz von Bäumen der Gattung Elaeagia gewonnen werden, die in Bergregionen des westlichen Südamerikas wachsen. Dies geschieht, ohne den Baum während des Prozesses zu schädigen.