Es liegen vier wei­tere hoch-volatile Wochen hinter uns, in denen ein­zelne Märkte auch neue Lows aus­bauten. Zu dem Haupt­be­lastungs­faktor In­fla­tion ge­sellten sich Sor­gen um das bri­ti­sche Fi­nanz­sys­tem, nach­dem die neue Re­gierung schul­den­basierte Steu­er­er­leich­ter­ungen in Aus­sicht ge­stellt hat­te und fer­ner Russ­land, das mit dem Ein­satz ato­marer Waf­fen ge­droht hatte.

Outlook

Die Aktienmärkte ver­zeich­neten am 13.10 einen kurzen heftigen Dip bis an ihre unteren Unter­stützungs­linien, um danach noch in derselben Handels­sitzung rund 5-6% nach oben zu schnel­len. Dies kön­nte nach unserer Ein­schätzung d a s Low ge­wesen sein.

Es scheint eine ge­wis­sen Ent­span­nung – zu­min­dest in der rus­sischen Rhe­torik – ein­zu­setzen. So wurde jüngst Saudi-Ara­bien seitens Russ­lands um die Moder­ation von Frie­dens­ver­hand­lungen ge­be­ten. Ferner wurden seit­dem keine russ­ischen Aus­sagen betref­fend ato­maren Waf­fen mehr ge­trof­fen. Die Lie­fer­ketvten aus und nach China haben sich – trotz immer wieder­kehren­der Lock­downs in chi­ne­si­schen Groß­städten – sta­bi­li­siert. In Eng­land sind die Steuer­er­leich­ter­ungen größ­ten­teils vom Tisch, so dass die Staats­schul­den auf­grund des­sen nicht weiter stei­gen werden. Alle drei obigen Fak­toren re­du­zie­ren den In­fla­tions­druck.

Grund­sätz­lich sehen wir in den In­fla­tions­daten über­wiegend nur noch Zweit­run­den­ef­fekte. Spä­tes­tens in 1Q23 werden die rück­läuf­igen Ener­gie- und Nah­rungs­mit­tel­prei­se (dann im Ver­gleich zu 1Q22) die In­fla­tions­zah­len pur­zeln las­sen. Dies wird den Druck von den Zen­tral­ban­ken neh­men die Zin­sen wei­ter zu er­höhen. Soll­ten wir zu­nächst noch wei­tere Zins­er­höh­ungen sehen – wo­von wir lei­der aus­gehen – wird es ab 1-2Q23 dann ent­sprech­end zu Zins­senkun­gen kom­men.

Die bis­herigen Highs aus 4Q21 werden hier­bei dann deut­lich über­schrit­ten werden. Die Kurse aus 1Q2020 (Corona) sehen wir als Be­ginn einer fünf-tei­ligen El­liott-Wave und ent­sprech­end der Rück­setzer in 2022 (Russ­land-China) als aktu­elle End­phase der Wel­le 2. Die fol­gende Wel­le 3 wird uns über die Höchst­kurse der Wel­le 1 deut­lich hinaus­bringen. Ins­be­son­dere sehen wir Chan­cen in Was­ser- und Was­ser­stoff-Ak­tien.

Im Ein­klang hier­mit werden dann auch Bonds und Gold fes­ter no­tieren – ver­bun­den mit sta­bilen oder so­gar sin­ken­den Zentral­bank­zinsen. Diese wer­den bei aus­blei­ben­der In­fla­tion ihre Zins­poli­tik än­dern kön­nen und müs­sen, um die Kon­junk­tur zu unter­stüt­zen. Aller­dings sehen wir Gold – im Gegen­satz zu den Ak­tien­märkten – spätes­­tens bei seinem all-time-high bei 2.060 US-$/Unze limi­tiert, da trotz gro­ßer In­fla­tions­sorgen und dem his­tori­schen Kriegs­aus­bruch in 1H2022 dem Edel­metall die Kraft für neue Höchst­stände fehlte.

Der US-$ bleibt der Safe Haven und wird durch­aus in Rich­tung seines All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ sich be­we­gen. Wir haben unsere US-$-Po­si­tionen ent­sprech­end nicht ab­ge­sichert, auch wenn wir hier eine kurz­fris­tige Ent­span­nung ge­sehen haben.