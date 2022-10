Am Freitag sah es noch schlecht aus für Aktien - aber dann der "leak" von Wall Street-Journalist Nick Timiraos, wonach die Fed die Anhebung der Zinsen wahrscheinlich verlangsamen werde. Das wurde kurz darauf durch Fed-Mitglied Daly bestätigt, während die Bank of Japan am Währungsmarkt intervenierte und damit deutlich macht, wie nervös die Notenbanken nach den Vorfällen in Großbritannien und den Bewegungen der Renditen und des Dollar inzwischen geworden sind. Haben die Aktienmärkte nun die Chance auf eine Jahresendrally? Dafür spricht, dass die US-Zwischenwahlen vor der Tür stehen und die Fed am 02.November bei ihrer nächsten Sitzung eine dovishe Botschaft senden könnte. Hinzu kommen noch die ab 28.Oktober wieder einsetzenden Aktien-Rückkäufe der US-Unternehmen. Aber es gibt auch Warnzeichen..

Hinweise aus Video: