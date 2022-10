Accentro Real Estate: Refinanzierungsthema im Fokus

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Accentro Real Estate AG für das erste Halbjahr gute Zahlen gemeldet. Aktuell dominiere aber das noch ungeklärte Refinanzierungsthema über die im Februar fällige Anleihe die Wahrnehmung des Unternehmens. In Erwartung, dass diese Herausforderung bald gelöst werde, hat der SMC-Analyst Adam Jakubowski sein „Buy“-Urteil bestätigt.

Accentro habe laut SMC-Research für das erste Halbjahr gute Zahlen gemeldet. Dank den fortgesetzten Verkaufsaktivtäten sei der Umsatz um 28 Prozent auf 93,5 Mio. Euro gesteigert worden, was zu einem EBIT von 9,0 Mio. Euro geführt habe. Bereinigt um das hohe Bewertungsergebnis, das letztes Jahr in das EBIT eingeflossen sei, habe der Gewinn vor Zinsen und Steuern somit um 240 Prozent verbessert werden können. Ermöglicht worden sei dies nicht nur durch das höhere Verkaufsvolumen, sondern auch durch die deutlich höhere Verkaufsmarge, in der sich nicht zuletzt die erfolgreichen Preiserhöhungen bemerkbar gemacht haben, so das Researchhaus. In der Cashflow-Rechnung habe sich die gute operative Performance in einem Free-Cashflow von +53,9 Mio. Euro niedergeschlagen, wodurch sich die Liquidität auf über 150 Mio. Euro erhöht habe und die Nettoverschuldung zurückgegangen sei.