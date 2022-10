Ob beim Autorisieren von Zahlungen oder beim Ausweisen am Flughafen - e-ID kommt heutzutage bereits in vielen Bereichen des Alltags zum Einsatz. Eine branchenübergreifende e-ID Infrastruktur fehlt aber bisher noch. Mit dem Ideenwettbewerb hat die OeNPAY Finan-cial Innovation HUB GmbH drei Monate lang nach Anwendungsfällen von e-ID gesucht, um den Bedarf zu erheben und damit einen Beitrag zur Entwicklung einer interoperablen e-ID Infrastruktur zu leisten.

Im digitalen Raum ist der Bedarf für die Absicherung der eigenen Identität sehr hoch

Gewonnen hat die Idee "Sichere und modulare Metaverse-Identität", die sich aus 156 Ein-reichungen durchgesetzt hat und mit einem Preisgeld von 3.000 Euro honoriert wird. Der Anwendungsfall zielt auf die sichere Anwendung einer elektronischen Identität im digitalen Raum ab, ohne dass man dabei zu viel persönliche Informationen preisgeben muss. "Meta-verse (Web 3.0) bietet unzählige, bisher noch kaum erschlossene Innovationsmöglichkeiten über verschiedenste Sektoren hinweg. Die Gewinneridee unseres Wettbewerbs regt an, neue sichere Lösungen zu entwickeln, die einen Angriff auf die finanziellen Werte und Identitätsdaten einer Person im Cyberspace verhindert", so Bernhard Krick, einer der beiden Geschäftsführer der OeNPAY.

Für die renommierte Jury mit Vertreter:innen aus den Bereichen Wissenschaft und Innovation, Finanz, Payment und Datenschutz (https://www.oenpay.at/) zeichnet sich der Anwendungsfall vor allem durch das große Innovationspotenzial und durch seinen Weitblick aus: "Die Idee hat uns besonders inspiriert, da sie im Vergleich zu allen eingereichten Ideen am weitesten in die Zukunft blickt. Metaverse ist ein bislang noch kaum erschlossener Megatrend, der das Potenzial hat, die Art, wie wir leben und arbeiten, grundlegend zu verändern. Es bietet außerdem die Möglichkeit, den Zahlungsverkehr von Grund auf neu zu gestalten. Die Idee hat uns deshalb auf ganzer Linie überzeugt", so die Jury in einem gemeinsamen Statement.