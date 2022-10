Fractus verklagt ADT und Vivint wegen Patentverletzung

Barcelona, Spanien, 24.Oktober 2022 (ots/PRNewswire) - Fractus, das Forschungs-

und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Barcelona, hat Klage gegen ADT und

Vivint wegen Verletzung seiner US-Patente für eine interne Antennentechnologie

für Sicherheitssysteme eingereicht.



Fractus ist der Pionier der geometriebasierten Antennentechnologie. Durch die

Anwendung der Wissenschaft der Geometrie und Mathematik auf die

Antennenentwicklung liefert Fractus kleine Antennen, die in die Geräte mit

optimaler Multiband-Funktionalität passen. Seine patentierte Technologie wurde

in Antennen integriert, die von den großen Sicherheitssystemanbietern verwendet

werden. Die Familie der Lizenznehmer ist im Laufe der Jahre mit Unternehmen wie

ZTE, Samsung, LG, HTC, Asus, TCL, CommScope und Motorola gewachsen.