In einem Bloomberg-Interview verweist er auf Aktien, die in diesem Jahr um mehr als 20 Prozent gefallen sind, auf Spannungen bei privatem Beteiligungskapital, auf die Abkühlung des US-Immobilienmarktes und auf einen einbrechenden Kreditmarkt, auf dem die Unternehmen die jahrelang niedrigen Zinssätze genutzt haben, um ihre Schulden aufzustocken.

"Selbst für erstklassige Anleihen sind die Zinssätze so niedrig wie seit Jahren nicht mehr", so Roubini. "Und das ist erst der Anfang des Schmerzes. Warten Sie, bis es wirklich weh tut. Und dann gibt es ein großes Finanzinstitut, das vielleicht weltweit zusammenbricht, vielleicht nicht in den USA, aber sicherlich international. Es gibt ein paar große und systemrelevante Unternehmen. Sie könnten untergehen. Es könnte zu einem weiteren Lehman-Effekt kommen, und dann muss die Fed nachgeben. Es wird eine schwere Rezession geben und einen Schock für die Finanzmärkte.“