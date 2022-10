Nachdem die Deutsche Post-Aktie (DE0005552004) am 31.8.21 ein Allzeithoch verzeichnen konnte, ging es mit der Aktie bis zum September 2022 auf bis zu 29,83 Euro nach unten. Laut Analyse von stock3.com gelang der Aktie im Zuge einer Erholung der Ausbruch über den Widerstand bei 33,44 Euro, was zur Fortsetzung der Erholung führen könnte. Als Kursziele stehen nun die Marken von 38,03 Euro und danach sogar der Bereich von 40,11 bzw. 40,60 Euro in Aussicht. Unterhalb von 33,44 Euro wäre allerdings wieder ein Kursrutsch auf 29,83 bis 28,90 Euro möglich.

Kann die Deutsche Post-Aktie ihre aktuelle Erholung auf 38,03 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.