Der Hang Seng China Enterprises Index stürzte um mehr als sieben Prozent ab und verzeichnete damit das schlechteste Ergebnis nach einem Parteitag der Kommunistischen Partei seit der Einführung des Index im Jahr 1994. Das berichtet Bloomberg.

Der Onshore-Renminbi (CNY) fiel um 0,5 Prozent auf den schwächsten Stand seit Januar 2008. Ausländische Anleger flüchteten aus den Festlandmärkten und verkauften eine Rekordmenge an Aktien über die Handelsverbindungen in Hongkong, was zu einem Verlust von fast drei Prozent im CSI 300 Index führte.