Mika Becker informiert Diese 5 Eigenschaften machen einen guten Steuerberater aus (FOTO)

Offenbach am Main (ots) - Mika Becker ist Steuerberater und Inhaber der Mika

Becker Steuerberatungsgesellschaft mbH. Er ist darauf spezialisiert, Coaches,

Beratern und Agenturen effektive Wege zur Steuerminimierung aufzuzeigen. Dabei

setzt er auf umfassende Beratung, moderne Kommunikationswege und exzellenten

Service.



Obwohl Mika Becker noch recht jung ist, weist er in seinem Metier bereits eine

hervorragende Expertise auf. Bevor er mit nur 24 Jahren das

Steuerberatungsexamen ablegte und sich als Steuerberater selbstständig machte,

sammelte er in jahrelanger angestellter Tätigkeit Erfahrung mit der Beratung von

DAX-Konzernen. Dabei erlangte er umfangreiches Know-how zur Steueroptimierung

und investierte parallel viel Zeit in die eigene Weiterbildung. Mit Gründung der

Mika Becker Steuerberatungsgesellschaft mbH begann der Steuerexperte zugleich,

gängige Vorurteile gegenüber der Branche auszuräumen und mit seiner Kanzlei

einen eigenen, modernen Weg einzuschlagen. Er legt großen Wert auf zügige und

digitale Kommunikation, proaktive Beratung, stets aktuelles Wissen und

transparente Preisgestaltung. Im Folgenden erläutert Mika Becker die fünf

wichtigsten Eigenschaften, die einen guten Steuerberater ausmachen.