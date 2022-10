~ Planon-Umfrage zeigt, wo sich Immobilien- und Arbeitsplatzmanager auf ihrem ESG-Weg befinden und was nötig ist, um ihren ESG-Ansatz voranzutreiben ~

NIJMEGEN, Niederlande, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Mit der Einführung neuer Umwelt-, Sozial- und Governance-Vorschriften (ESG) in vielen Ländern, darunter im Vereinigten Königreich, in den USA und in der gesamten EU, haben ESG-Verpflichtungen für die meisten Führungskräfte inzwischen Priorität. Viele befinden sich jedoch noch in der ersten Phase auf ihrem ESG-Weg und fangen gerade erst an, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, um die Erwartungen von heute zu erfüllen. Planon hat die ESG-Aktivitäten von Hunderten von Immobilieninvestoren, Gebäudeeigentümern und -nutzern sowie von FM-Dienstleistern untersucht. Der Bericht zeigt, was diese Unternehmen benötigen, um ihren ESG-Ansatz voranzutreiben.